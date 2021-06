Falsas presenças no Parlamento. José Silvano vai a julgamento mas reitera inocência

O secretário-geral do PSD, José Silvano, confirmou esta segunda-feira que irá a julgamento no caso das alegadas falsas presenças no parlamento, reiterou ser inocente e criticou o despacho de pronúncia por fazer “uma adesão acrítica” à acusação.

A notícia de que Silvano iria a julgamento foi avançada esta segunda-feira à tarde pelo semanário Novo, na sua edição digital, no âmbito do inquérito-crime aberto pelo Ministério Público em novembro de 2018, na sequência de uma notícia do Expresso de que a deputada Emília Cerqueira o teria registado no sistema informático do parlamento como presente em dois plenários quando o deputado se encontrava fora de Lisboa.

Em comunicado, o deputado e dirigente do PSD confirmou que do despacho de pronúncia resulta a sua “submissão a julgamento” e qualificou como um “absurdo” a imputação que lhe é feita.

“Basta realçar que ficou comprovado, tanto em sede de inquérito, como na instrução, que não recebi indevidamente qualquer valor, designadamente a título de senhas de presença, tendo nos dois dias a que se reporta a acusação, estado presente na Assembleia da República em momentos anteriores à realização das sessões plenárias”, refere.

Por outro lado, José Silvano considerou que a decisão instrutória de pronúncia era “absolutamente expectável, atenta a má prática que se instalou em alguns quadrantes da Justiça ao longo dos últimos anos, e que se traduz numa verdadeira subversão do papel e das funções do juiz de instrução que, demasiadas vezes, se demite de efetuar uma análise crítica (…) preferindo, tantas vezes, aderir, de forma acrítica, à acusação”.