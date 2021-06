Tem entre 40 e 44 anos? Autoagendamento da vacina Covid avança esta semana

Desde sexta-feira que é possível o agendamento para as pessoas com mais de 45 anos . Quem se propuser terá vaga a partir de 14 de junho.

Portugal já ultrapassou a marca das seis milhões de doses de vacinas administradas, das quais cerca de 3,8 milhões correspondem a primeiras doses e cerca de 2,2 milhões a segundas doses.

A informação foi divulgada em comunicado pelo Ministério da Saúde, segundo o qual 40% da população portuguesa (incluindo Regiões Autónomas) já recebeu pelo menos uma dose da vacina e mais de 22% já tem o esquema vacinal completo.

"O país está assim cada vez mais perto de alcançar a meta definida de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose até ao mês de agosto", diz-se no comunicado.

Em Portugal, morreram 17.034 pessoas dos 852.646 casos de infeção confirmados, de acordo com último boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.723.381 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

[notícia atualizada no dia 7 de junho, às 13h00, com esclarecimento da "task force" sobre a data do autoagendamento da vacinação contra a Covid-19 da faixa etária entre os 40 e os 44 anos]