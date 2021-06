"Só pode ser equívoco". MNE exige explicações a Espanha sobre testes Covid nas fronteiras

Portugal já pediu a esclarecimentos a Espanha sobre as medidas postas em prática pelas autoridades espanholas para quem pretenda entrar naquele país por via terrestre.

Segundo o ministro explicou à Renascença, Portugal teve conhecimento da simplificação das exigências para a entrada em Espanha, que passou a considerar que quem já tenha sido vacinado não tem de apresentar teste negativo e que os testes a apresentar por quem não tenha sido vacinado pode ser testes rápidos e não são necessários testes PCR.

“O que não estava anunciado e é o erro que consta da resolução da Direção Geral de Saúde de Espanha, entretanto publicada, foi a aplicação destas medidas à fronteira terrestre, por duas razões”, diz o ministro, que aponta duas razões para o que considera um erro: “Em primeiro lugar, essa aplicação unilateral da parte de Espanha viola a boa prática seguida até agora que tem sido sempre a de a gestão da fronteira comum se fazer de forma articulada entre os dois ministérios da Administração Interna; a segunda razão é que a exigência de teste negativo na circulação terrestre causaria prejuízos enormes ás pessoas e às economias”.

O ministro considera que “as medidas anunciadas por Espanha” no geral “iam num sentido mais avançado do que as medidas mais prudentes em Portugal”. “Continuamos a exigir um teste negativo que tem de ser um teste PCR realizado nas últimas 72 horas”, lembra, recusando comentar as decisões espanholas de alívio de exigência.

“O erro aqui está em que nessa alteração deu-se um enorme passo atrás que foi passar a considerar que nas fronteiras terrestre o teste negativo era também uma exigência e isso não foi até agora”, aponta Santos Silva que espera que “os esclarecimentos venham rapidamente e este equívoco seja corrigido”.