“Se põem essa taxa, menos jornais se vão vender”

“Mil folhas, já não há”, aponta Maria das Dores, 57 anos, para a vitrine que divide atenções com os jornais. Carlos Guimarães, 70 anos, revela que só lê o “Correio da Manhã” para fazer palavras cruzadas, acrescentando que “é um jornal com ação”.

É meio-dia e ainda há jornais para vender, mas Maria das Dores não está confiante. “Se até ao meio-dia não os vender, já não os vendo, mas também se vendesse só jornais, era melhor ir para casa”, considera, mostrando-se preocupada com a anúncio de uma taxa cobrada pela Vasp. “Já vai ser mais complicado, os jornais já não dão muito lucro, se vem mais uma taxa, não vai ser fácil, é só taxas e mais taxas”, adivinha a responsável do Quiosque da S. José, que Maria das Dores garante ter sido o único que sobreviveu à passagem do tempo naquela cidade. “Já se vendeu mais. Vendo os jornais da cidade, os desportivos e o ‘Correio da Manhã’”, assume.

Previsto pela Vasp está a cobrança de um porte diário de 1,50 € nas entregas realizadas de segunda a sábado e 1€ nas entregas de domingo, mais IVA. Eduardo Cardoso, 70 anos, da Papelaria Prelúdio, fundada em 1991, não acredita que a taxa seja implementada. “Penso que será muito difícil as pessoas aderirem ao pagamento de mais 1,50€ quando os jornais já são caríssimos e há muita dificuldade em vender jornais, se põem essa taxa, menos se vão vender. As pessoas vão à internet e têm todas as informações que querem. Hoje passam-se dias que quase não vendemos jornais, devia ser o contrário, as pessoas mais tempo em casa, lerem mais, mas não, é o contrário”, lamenta.

No Quiosque da Paróquia de S. José, Maria das Dores, pede cada vez menos jornais, meia dúzia de cada título, mas mesmo assim ainda sobram. Já não compram tanto como antigamente, a internet, as redes sociais, a juventude não compra, os mais velhos é que compram”, conclui.