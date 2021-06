"Não se entende". Melgaço critica Espanha por exigir teste negativo na fronteira com Portugal

Veja também:

O presidente da Câmara de Melgaço diz-se "estupefacto" com a decisão do Governo espanhol de exigir um teste negativo de despiste à Covid-19 para quem viaje do lado português para Espanha.

Segundo uma nota do Consulado Geral de Espanha em Portugal, a medida, que entrou em vigor esta segunda-feira, é aplicável a "todas as pessoas com mais de seis anos que cruzem a fronteira terrestre" entre os dois países e obriga à apresentação de, pelo menos, uma das "certificações sanitárias exigidas a todos os passageiros que entrem em Espanha por via aérea e marítima".

Para além do teste negativo à Covid-19, as autoridades espanholas também aceitam certificados de vacinação completa ou um documento que ateste a recuperação da doença.

No entanto, a medida exceciona quem viajar de localidades a menos de 30 quilómetros da fronteira.

Em declarações à Renascença, Manuel Batista, autarca de Melgaço, diz não ter, ainda, informações suficientes sobre uma decisão que considera "um absurdo".

"Não se entende, não sei qual é a base científica ou outra para uma decisão destas", argumenta.

Manuel Batista lembra que o conjunto de municípios transfronteiriços do Alto Minho - Melgaço, Monção, Cerveira, Valença, Caminha - "estão praticamente com zero casos positivos no âmbito do Covid. Depois de todo o processo de fronteira aberta, como é que se justifica esta situação? Não percebo".

Quem não cumpra as regras impostas por Espanha, sujeita-se a multas de três mil euros.

Portugal regista esta segunda-feira mais duas mortes e 388 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses estão internadas 291 pessoas, mais 26 em relação ao balanço de domingo.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.036 mortes e 853 mil casos de Covid-19.