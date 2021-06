IPO de Lisboa perde 50 profissionais de saúde para os privados em menos de um mês

À TSF, o diretor do IPO, João Oliveira, afirma que neste momento a resposta do instituto não está comprometida. “Conseguimos continuar a funcionar ao nível que temos trazido até aqui”, disse.

O IPO de Lisboa admite que é a falta de enfermeiros que está a travar a entrada em funcionamento das novas salas do bloco operatório, nas quais foram investidos 3,7 milhões de euros. O serviço de radioterapia enfrenta o mesmo problema. Faltam físicos para trabalhar com os aceleradores lineares, um equipamento que ajuda a prevenir e tratar o cancro.

Para o diretor do IPO, o ministério da Saúde está fazer tudo que pode para resolver a situação. No entanto, aponta as críticas a outra porta no Governo, o ministério das Finanças.

“Eu não tenho dúvida que o Ministério da Saúde está firmemente empenhado, a par dos hospitais e centros de saúde (…) mas existe esta obsessão do défice que faz com que o Ministério das Finanças restrinja as autorizações com alguma desconfiança em relação ao sistema de saúde, que podia ser mais eficaz se tivesse mais agilidade na contratação”, acrescenta João Oliveira.

À RTP, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, admite que esta situação se poderá alargar a outras unidades do país. O bastonário diz que os profissionais estão descontentes e é necessário melhorar as condições de trabalho.