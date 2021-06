Espanha passa a exigir teste Covid a quem vier de Portugal por via terrestre

As novas regras são semelhantes ao que acontece para as pessoas que viajam de avião ou por via marítima.

A medida é só exigida pelas autoridades espanholas. Quem venha do país vizinho para Portugal não terá de apresentar qualquer teste negativo ou comprovativo de vacinação.

A partir desta segunda-feira, 7 de junho, "todas as pessoas com mais de seis anos que cruzem a fronteira terrestre entre Portugal devem dispor de alguma das certificações sanitárias exigidas a todos os passageiros que entrem em Espanha por via aérea e marítima", refere a nota do Consulado.

As multas são de três mil euros para quem não cumprir a exigência das autoridades espanholas.

Portugal regista esta segunda-feira mais duas mortes e 388 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses estão internadas 291 pessoas, mais 26 em relação ao balanço de domingo.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.036 mortes e 853 mil casos de Covid-19.