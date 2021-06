Albufeira. GNR acaba com festa em restaurante onde estavam 200 pessoas

Veja também:

A GNR encerrou três estabelecimentos por incumprimento às medidas para a contenção da pandemia em Albufeira. Num dos casos, estavam a conviver num restaurante 200 pessoas.

Durante um patrulhamento, na tarde de domingo, os militares “verificaram que se encontrava a decorrer uma festa no recinto exterior de um estabelecimento de restauração, encontrando-se no seu interior cerca de 200 pessoas”. Não estavam a respeitar as medidas de distanciamento social ou o uso de máscaras.

O restaurante foi fechado, tendo sido elaborado um auto de contraordenação.

Já à noite, foram encerrados outros dois espaços tipo snack bar, um por “incumprimento das normas de ocupação, permanência e distanciamento físico”, no qual se encontravam dezenas de pessoas a dançar no seu interior. O outro estava a violar o horário de funcionamento permitido, pois estes espaços só podem estar abertos até às 22h30.

Em ambos os casos foram levantados autos de contraordenação.

Desde e de maio, restaurantes, cafés e pastelarias podem estar abertos até às 22h30. O limite de pessoas por mesa aumentou para seis no interior e para 10 nas esplanadas.

Mas a partir de dia 14, estes espaços estão autorizados a ficar abertos até à uma da manhã.