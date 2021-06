Adiar julgamento de Ricardo Salgado é "mau sinal e más consequências"

No habitual espaço de comentário das 19h20, no Turno da Tarde, Pedro Santos Guerreiro lembrou, esta segunda-feira, que o principal processo, envolvendo Salgado, "é o do GES, que é muito mais complexo e nunca mais chega a julgamento".

Contudo, diz o comentador, "basta lembrar que Salgado foi arguido no caso das rendas de energia, foi constituído arguido no processo Monte Branco que começou a ser julgado há nove anos".

Santos Guerreiro conclui, assim, que "este adiamento de hoje acaba por ser só para sublinhar os atrasos sucessivos em processos à volta de um homem que está prestes a fazer 77 anos e que ainda não chegou a julgamento em nenhum destes casos e está muito longe do trânsito em julgado.