Suíça pode ser primeiro país europeu a proibir pesticidas sintéticos

A Suíça pode tornar-se o primeiro país europeu a proibir os pesticidas sintéticos. A matéria vai a referendo a 13 de junho.

Segundo a agência Reuters, os apoiantes desta iniciativa garantem que este tipo de produtos pode causar graves problemas de saúde e a redução da biodiversidade. Já os produtores garantem que os pesticidas são rigorosamente testados e regulados e que sem estes produtos as colheitas iriam cair drasticamente.

No mesmo dia, vai a votos outra iniciativa que quer melhorar a qualidade da água potável e dos alimentos pondo fim aos subsídios para os agricultores que usem quimícos e antibióticos na criação de gado.

De acordo com as sondagens, os suíços estão divididos sobre estas questões, com 48% a apoiar a iniciativa que quer cortar subsídios aos agricultores e 49% a favor da proibição de pesticidas sintéticos.

Se as propostas forem aprovadas, os agricultores terão 10 anos para se adaptar as novas regras.

Em todo o mundo, só o Butão tem uma legislação que proíbe totalmente o uso deste tipo de pesticidas.