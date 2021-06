​Jeff Bezos anuncia viagem ao espaço

O bilionário Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, anunciou esta segunda-feira que vai ao espaço na primeira viagem tripulada da sua companhia aeroespacial.



A viagem está marcada para 20 de julho, duas semanas depois de Bezos abandonar o cargo de diretor executivo da Amazon.

“Desde os cinco anos de idade, sonhei ir ao espaço”, escreveu o magnata na rede social Instagram.

“A 20 de julho, vou fazer essa viagem com o meu irmão. A maior aventura com o meu maior amigo”, declarou.

No mês passado, a Blue Orign, empresa aeroespacial criada por Bezos, anunciou a primeira viagem do foguete "New Shepard", com capacidade para seis turistas espaciais.