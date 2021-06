Vice-presidente do Benfica classifica época das modalidades como "medíocre"

"Para as equipas masculinas, um campeonato de voleibol, embora o futsal ainda esteja em aberto, é muito curto para a dimensão do Benfica", disse Fernando Tavares, ressalvando, por outro lado, "o trabalho fantástico nas equipas femininas".

À margem da apresentação de Alexis Borges como reforço da equipa de andebol, o vice-presidente para as modalidades do Benfica fez a sua avaliação e conclui que "a época não foi positiva".

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, deixou "um pedido de desculpas aos adeptos e sócios pela época medíocre" que o clube fez nas modalidades.

O compromisso que o dirigente estabelece passa por "tornar o Benfica mais vencedor e competitivo".

A contratação do internacional português Alexis Borges, com passado ligado ao FC Porto e ex-Montepellier, enquadra-se na pretensão de Fernando Tavares: ";ais qualidade, competência, mais capacidade técnica, tática e física. Em cima disso caráter e compromisso. Temos que transformar as nossas modalidades nisso mesmo".