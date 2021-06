João Crisóstomo falha acesso aos Jogos Olímpicos

O judoca português João Crisóstomo foi eliminado, esta segunda-feira, no primeiro combate nos -66 kg nos Mundiais de Budapeste, perdendo a possibilidade de somar pontos que ainda lhe abrissem uma vaga para os Jogos Olímpicos.

O judoca da Universidade Lusófona, 52.º do "ranking" mundial, não teve um sorteio fácil nos Mundiais, ao encontrar logo na estreia o campeão francês Kilian Le Blouch (28.º), medalha de bronze nos Europeus de Praga, em 2020.

Crisóstomo ficou tapado com dois castigos (shido) sensivelmente a meio do combate e foi já no ponto de ouro, o equivalente a um prolongamento após os quatro minutos iniciais, que viu uma terceira penalização e foi eliminado.