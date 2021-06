Covid-19. Cerca de 3.500 voluntários abandonam organização dos Jogos Olímpicos

Entre as razões para as demissões estão a preocupação dos voluntários em serem infetados com o novo coronavírus durante a celebração do evento no meio da pandemia da Covid-19, numa altura em que Tóquio e outros municípios permanecem em estado de emergência.

Cerca de 3.500 voluntários para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 renunciaram, depois de 10 mil terem anunciado a saída no início do mês.

De acordo com os dados recolhidos este fim de semana pela emissora pública japonesa NHK, estes 3.500 fizeram parte dos 40 mil voluntários que as autoridades municipais de todo o país recrutaram para servirem de guias durante a celebração do evento desportivo nas estações de comboios, aeroportos ou pontos de interesse e fornecer informações turísticas ou logísticas aos espetadores e visitantes.

À partida destes voluntários junta-se as saídas anunciadas no início deste mês de pelo menos 10 mil dos 80 mil voluntários recrutados pelos organizadores de Tóquio 2020 para realizar outras tarefas de apoio com atletas e espetadores em competições durante as Olimpíadas.

O número de demissões entre os voluntários dos municípios poderá ser maior, já que se aguardam os dados de Tóquio, que não forneceu informações sobre o assunto.

Os Jogos Olímpicos começam a 23 de julho e prolongam-se até 23 de agosto, no Japão.