É positivo julgamento autónomo de Ricardo Salgado

O comentador da Renascença considera positivo que o processo de Ricardo Salgado tenha sido autonomizado do processo Marquês e que arranque o quanto antes.

"Parece-me bem que os processos sejam julgados à medida que se reúnem provas e testemunhos para os levar a julgamento. Porque estar a acumular faz com que os julgamentos se atrasem tanto que acontece o que aconteceu com Oliveira e Costa: quando chega a data, o senhor já faleceu", disse Henrique Monteiro.

O comentador falava sobre o início do julgamento do antigo gestor do BES que estava marcado para esta segunda-feira, mas acabou por ser adiado.