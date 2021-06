Pedro Nuno reforça Belenenses SAD

A Belenenses SAD confirma a contratação do extremo Pedro Nuno.

O jogador, de 26 anos, terminou contrato com o Moreirense e, agora, assinou três anos pelos azuis.

“Encontrei aqui um projeto bom, que aposta no jogador português e isso foi algo que vi com bons olhos. Além disso, sei que mostraram bastante interesse em mim e isso acabou por ser um fator decisivo. Ter trabalhado algum tempo com o mister Petit [em 2016/2017 no Tondela] também ajudou”, referiu.

Pedro Nuno está lesionado há seis meses e na fase final de recuperação.

“Estou há seis meses sem jogar e ainda falta completar a recuperação, mas quero fazer de tudo para retribuir a confiança que o Belenenses SAD depositou em mim. O meu grande objetivo é jogar”, acrescentou.