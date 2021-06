Espanha coloca cinco jogadores de prevenção depois do "caso Busquets"

A Seleção espanhola convoca cinco jogadores para trabalharem à parte e estarem de prevenção para o Euro 2020.

Após o caso positivo de Sergi Busquets à Covid-19, os comandados de Luis Enrique preparam qualquer eventualidade nos próximos dias.

Foram chamados Rodrigo Moreno, ex-Benfica, agora no Leeds, mas também Albiol (Villarreal), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valencia) e Brais Méndez (Celta).

A federação espanhola informa que estes jogadores vão trabalhar à parte dos restantes convocados.

A Espanha decidiu, entretanto, jogar com a equipa de Sub-21 no particular contra a Lituânia, a última partida antes do Euro 2020.

[atualizado às 20h20. Albiol acrescentado à "bolha" espanhola]