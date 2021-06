Athletico Paranaense, de António Oliveira, volta a vencer no Brasileirão

O Athletico Paranaense, de António Oliveira, que soma por vitórias os dois jogos disputados, e o Palmeiras, de Abel Ferreira, ganharam no domingo os seus encontros da segunda jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Depois do 1-0 caseiro ao América, o conjunto liderado pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, venceu no reduto do Juventude por 3-0, com três golos na segunda parte, dois de Jadson, aos 47 e 50 minutos, e um de Nikão, aos 90.