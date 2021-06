Abel Ferreira satisfeito pelo regresso de Deyverson ao Palmeiras

Abel Ferreira comentou, com agrado, o regresso de Deyverson ao Palmeiras. O ponta de lança, de 30 anos, foi integrado no plantel Paulista, depois de terminar o período de empréstimo ao Alavés, de Espanha.

Deyverson tinha contrato com o Palmeiras, mas esteve emprestado nas duas últimas épocas a Alavés e Getafe. O ponta de lança conta com passagens por Benfica B e Belenenses. Também representou Colónia e Levante. Em três épocas no Palmeiras, entre 2017 e 2019, fez 23 golos.

Depois de entrar no Brasileirão com uma derrota, diante do Flamengo, o Palmeiras venceu a Chapecoense (3-1), na segunda jornada do campeonato.