​Orçamento europeu: de onde vem o dinheiro?

A saída do Reino Unido - que era um importante contribuinte para o orçamento europeu - e a criação do fundo de recuperação económica pós-pandemia, levaram a reformular o sistema e a criar mais fontes de financiamento.



Sobretudo, o fundo de recuperação económica que permite algo inédito na história da União. A Comissão Europeia vai poder ir aos mercados financiar-se e dirigir depois as verbas em forma de subvenções e empréstimos para ajudar cada um dos 27 Estados-membros a ultrapassar a crise.

Para cobrir os custos do plano de recuperação, as instituições europeias concordaram em criar novas fontes de receita. Segundo o roteiro definido, deverá por exemplo ser criado um imposto sobre as grandes empresas do digital.

Também está previsto aplicar um imposto sobre o carbono às importações de bens de países terceiros que não cumprem normas ambientais tão exigentes como as da União Europeia. Deverá ainda, por exemplo, ser criada uma taxa sobre as transações financeiras.

Estes são alguns dos novos recursos próprios que o actual contexto na União Europeia tornou mais premente. No entanto, há já anos que várias vozes defendem a criação de fontes de receita que permitam à União Europeia estar menos dependente das contribuições nacionais e de longas e polémicas negociações sobre quanto paga e recebe cada Estado-membro.