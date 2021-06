Rui Jorge: "Sub-21 têm de continuar a trabalhar para sonhar com outros voos"

O treinador diz que "eles não podem ficar por uma final de sub-21 no currículo". "Têm de trabalhar mais, continuar a demonstrar qualidade para poderem sonhar com outros voos", acrescenta, em declarações aos jornalistas, ainda no aeroporto de Lisboa.

A final frente à Alemanha foi a segunda dos sub-21, com Rui Jorge no comando. O treinador, mais do que pensar em vencer um Europeu, diz que "já seria muito bom sinal ter uma terceira final". "Se o conseguir, pensaremos nisso [no título]", conclui.

Questionado sobre que expetativa tem das prestações de Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, sub-21 chamados por Fernando Santos para o Europeu, o técnico diz que não tem "nenhuma".

"Essa seleção é do Fernando Santos. Não sei com que intenção o 'mister' os chamou. Ele é que poderá dizer como podem ajudar", remata.

A seleção sub-21 está de regresso a casa, depois da participação na fase final do Europeu sub-21. Portugal chegou à final, depois de eliminar a Itália, nos quartos de final, e a Espanha, nas meias-finais. A Alemanha bateu a seleção nacional, por 1-0, na final.