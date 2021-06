Fernando Santos. “Não passar fase de grupos será um fracasso“

O selecionador nacional considera que, no Euro 2020, “não passar a fase de grupos será um fracasso”. “Mas não vai acontecer a Portugal, acredito”.

Em declarações à RTP3, Fernando Santos reconhece que o grupo de Portugal é “muito difícil”.

“Não sei como é que estas três seleções [Portugal, Alemanha e França] estão no mesmo grupo, é difícil de compreender”, acrescentou.

O técnico aproveita para deixar críticas ao novo modelo de Euro, com 11 anfitriões. “Isso mexe com a verdade desportiva, não tenho dúvidas. Foi uma coisa que a UEFA quis fazer, na altura achou bem e os países apoiaram. Hoje, mais ainda, é diferente ter um Euro só com um país, em que só um tira o benefício de estar em casa, ou teres 11 anfitriões. O que temos são 11 anfitriões que vão jogar em casa”, refere.

Fernando Santos dá o exemplo do Grupo F: “O que temos no nosso grupo é que Portugal e a França jogam sempre fora, Hungria joga dois em casa e um fora e Alemanha joga todos em casa”.