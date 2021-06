Bicicleta de Dany Mota considerado melhor golo do Europeu Sub-21

O futebolista português Dany Mota venceu o prémio de melhor golo da edição de 2021 do Europeu de Sub-21, com um pontapé de “bicicleta” certeiro no triunfo sobre a Itália, nos quartos de final, anunciou a UEFA.

Esse golo inaugurou o marcador numa partida eletrizante, em que Portugal desperdiçou vantagens de 2-0 e 3-1, mas assegurou no prolongamento a continuidade na prova (5-3), que viria a perder no domingo para a tricampeã Alemanha (1-0), na final de Ljubljana.



O dianteiro Lukas Nmecha decidiu o encontro decisivo do Europeu de Sub-21 aos 49 minutos, destacando-se na liderança dos melhores marcadores, com quatro tentos, um sobre o italiano Patrick Cutrone, o holandês Myron Boadu, o espanhol Javi Puado e Dany Mota, que bisou diante dos transalpinos e marcou à Croácia (1-0), na primeira fase.

O prémio de melhor golo foi atribuído por uma equipa de cinco observadores da UEFA, que incluiu o avançado dos italianos do Monza na melhor equipa da competição, na companhia do guarda-redes Diogo Costa, do defesa Diogo Queirós e dos médios Vítor Ferreira e Fábio Vieira, considerado no domingo a melhor individualidade do torneio.

A seleção portuguesa de sub-21 somou a terceira derrota em outras tantas finais do Europeu da categoria, repetindo os desaires de 1994 (0-1 face à Itália, com golo de ouro) e 2015 (3-4 com a Suécia nos penáltis, após um nulo nos 120 minutos).

A 23.ª edição do campeonato da Europa de Sub-21 integrou pela primeira vez 16 participantes e decorreu na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de Covid-19.