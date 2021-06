Padres scalabrinianos assinalam 50 anos de presença em Portugal

“Tentar despertar as Dioceses e a Igreja para a questão dos Migrantes em união com o Papa Francisco que às vezes soa como que uma voz no deserto, um pouco isolado”, continua a ser a principal missão da Congregação dos Padres Scalabrinianos que estão a comemorar 50 anos de presença em Portugal.



O propósito é sublinhado pelo padre Alfredo Gonçalves, natural da Madeira e radicado no Brasil há mais de meio século, que insiste na necessidade de se prosseguir “este caminho de acolhimento, porque há cada vez mais países que se vão fechando, provocando cada vez mais campos de refugiados e migrantes, como por exemplo na Líbia, na Tunísia, na Grécia, na Turquia, no México, e em muitos outros países que podem ser considerados países de passagem”.

Por isso, o sacerdote entende ser obrigatório “esse esforço de integração que muitas instituições e países já estão tendo, apesar de numerosas dificuldades”.

Em Portugal, a ideia de instalar a congregação "decorreu do facto de ser um país de origem dos migrantes que nós acolhíamos no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, na Argentina, na Bélgica, no Luxemburgo na Alemanha”.

“Achávamos que era necessária uma presença na origem e, há 50 anos, abrimos duas casas em Portugal: uma no Norte e outra em Lisboa”, explica. Contudo, no momento, só existe a casa em Amora, Seixal, "que, na paróquia, tem quatro padres e centenas de leigos e muitos migrantes, especialmente de Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique e do Brasil, das ex-colónias portuguesas”.

O cinquentenário da presença em Portugal será assinalado com uma celebração, no domingo, na paróquia da Amora.



A congregação nasceu no final do séc. XIX para acolher emigrantes italianos, mas, de acordo com o padre Alfredo Gonçalves, “a partir de 1930 abre-se para todo o tipo de migrante, refugiado, marítimo, forasteiro; para todo aquele que está fora da sua pátria”. Hoje, está em mais de 30 países.

A Congregação dos Missionários de São Carlos, também conhecidos como Carlistas ou Scalabrinianos, foi fundada pelo Beato João Batista Scalabrini e tem como patrono São Carlos Borromeu. A Congregação tem como lema "Eu era estrangeiro e me acolhestes" (Mt 25,35).