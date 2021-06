Sérgio Conceição renova: "Continuaremos a ser odiados por muitos"

"Continuaremos a ser odiados por muitos, mas mais fortes com aqueles que são verdadeiramente portistas", disse o técnico no momento da renovação de contrato, por mais três anos.

Pinto da Costa revelou, na cerimónia de apresentação da renovação do contrato do treinador, no Estádio do Dragão, que o novo acordo é idêntico ao anterior, a nível financeiro. "O Sérgio não recebe mais um euro, porque isso nem foi assunto", disse o presidente do FC Porto.

Sobre outras exigências, nomeadamente a nível do reforço do plantel, que foram noticiadas nos últimos meses como decisivas para a continuidade do treinador, Sérgio Conceição assegurou que não exigiu nada.

"Passou-se a imagem de que o Sérgio queria tudo e exigia tudo. Não houve nada disso. Houve conversas sobre outras dinâmicas do clube para estarmos mais próximos de vencer (...) Ainda não falámos do plantel. É natural que convenha a algumas pessoas criar alguma confusão, mas aqui não exigências, há pessoas exigentes", referiu.

Sérgio Conceição passará a ser o treinador com mais anos consecutivos na história do FC Porto. Há quatro anos no Dragão, fica agora vinculado até 2024.