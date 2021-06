Pinto da Costa para Sérgio Conceição: "Tenho a certeza absoluta de que juntos venceremos"

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, disse sentir "uma alegria enorme" pelo facto de assinar um novo contrato com o treinador Sérgio Conceição.

"Eu disse há meses que queria que o treinador fosse o meu treinador enquanto eu fosse presidente", recordou o líder portista, antes de passar à crítica a algum tipo de órgãos de comunicação social.

"Ontem, até cinco minutos antes de ser anunciado no Porto Canal, estavam a dar nas televisões que a continuidade do Sérgio estava muito difícil", apontou

"Foi bom que não tivéssemos assinado já, porque, assim, o Sérgio conheceu a Europa. Esteve em Nápoles, Roma, Sevilha, Madrid...", ironizou.

O dirigente recuou mais no tempo para lembrar que a 24 de maio, "um inteligente da TVI" disse que Sérgio iria, nesse mesmo dia, "anunciar" ao presidente que não ficaria no clube. "O senhor está muito bem informado", acrescentou, prosseguindo: "Já sabe que o dia é 24 de maio, esqueceu-se foi de dizer de que ano."

Pinto da Costa garantiu que a renovação do contrato é feita nas mesmas condições financeiras do anterior: "Disseram numa manchete que o Sérgio ia ganhar mais do que o Jorge Jesus. Não sei quanto ganha o Jesus, nem me interessa, mas posso garantir que o Sérgio não renovou por dinheiro. Houve quem falasse em 20 milhões de euros... são mentirosos."



Noutra passagem da sua intervenção, Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa sublinhou que Sérgio tinha vivido no clube "quatro anos de êxitos, com percalços inevitavéis, mas que justificam a continuidade".

"Tenho a certeza absoluta de que juntos venceremos", profetizou.