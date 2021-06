"Haverá outros Maregas que encaixarão no FC Porto"

Sérgio Conceição não se mostra muito preocupado com as alterações que o plantel do FC Porto pode sofrer no mercado de transferências. Sem falar à imprensa desde 26 de abril, o treinador, que renovou pelo clube até 2024, ainda não tinha comentado, por exemplo, a saída de Moussa Marega.

O maliano, peça fundamental nos quatro anos que Sérgio leva como treinador do FC Porto, não faz parte do plano para os próximos três, depois de ter deixado o Dragão, a custo zero, para assinar pelo Al Hilal.

"Haverá outros Marega que encaixarão na equipa do FC Porto", relativiza o técnico, num tom leve. Sérgio Conceição sublinha que Marega "jogava porque tinha qualidade, não jogava porque alto e simpático". "Era alto, mas não era simpático", acrescentou, com humor.