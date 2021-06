Assédio sexual e perseguições no Porto e Matosinhos aumentaram desde abril, Liga Feminista

A Liga Feminista do Porto denunciou este sábado que há um aumento de denúncias de mulheres e adolescentes vítimas de assédio sexual e perseguições nas zonas da Trindade, Boavista e Bonfim, no Porto, e no Norteshopping e Marshopping, em Matosinhos.

Em declarações à agência Lusa, Diana Pinto, presidente do Núcleo do Porto da Rede 8 de Março, um movimento feminista internacional contra a violência machista, racista e capitalista, contou que a Liga Feminista do Porto está a receber "centenas de denuncias na página do Instagram".

As mulheres, revelou, contam as suas histórias de forma muito "gráfica", ou seja, onde e quando acontecem as agressões, desenhando um padrão das zonas mais violentas, que são "Trindade, Bonfim e a Boavista", e que a altura do dia que mais acontecem as agressões ou o assédio "é ao fim do dia", ou seja, "é no regresso a casa que muitas mulheres são violentadas".

À margem da concentração no Porto denominada "As ruas são nossas", que juntou cerca de uma centena de mulheres e homens na Baixa da cidade a manifestar-se contra a "violência machista, justiça patriarcal e opressão capitalista", Diana Pinto contou que no último mês e meio a Liga Feminista do Porto sentiu que há cada vez "mais mulheres a avançar com as suas denuncias" e que, depois, essas histórias são partilhadas por coletivos feministas, permitindo que outras mulheres vissem e se sentissem à vontade para falar sobre as "perseguições e assédio sexual".

A primeira dessas denuncias foi publicada na rede social Instagram da Liga Feminista do Porto no dia 28 de abril.