Dia da Criança em Cabo Delgado é "sinal de esperança para os adultos”

O Dia Mundial da Criança em Moçambique continua a ser um momento de “grande alegria, de sorriso rasgado”, mesmo no meio de “tanta adversidade”.

Leandro Martins, responsável pelo projeto Karibu da responsabilidade da Helpo, uma Organização não-governamental (ONG) portuguesa, faz à Renascença um relato emocionado de como se viveu em Pemba, na Região de Cabo Delgado, o Dia Mundial da Criança.



O responsável descreve “a experiência ótima” que viveu no dia 1 de junho, quando a organização fez “a distribuição de três mil lanches para três mil crianças deslocadas”, por causa da instabilidade na Região de Cabo Delgado, no Norte do país.

“Ver no rosto de cada criança que ainda se encontra motivos para sorrir, motivos para se alegrar, mesmo no meio de tantas adversidades que essas crianças viveram nos últimos tempos, isso vem dar uma pouco de esperança também para nós os adultos que estamos aqui”, refere Leandro Martins, que assinala o facto de o “adulto tender a conservar um pouco mais a tristeza, os motivos de infelicidade”, em contraste com a criança que consegue superar isso mais facilmente”.