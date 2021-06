Final da Taça de Portugal será disputada entre Porto e Benfica

Já são conhecidos os finalistas para a final da Taça de Portugal em andebol, que se vai realizar este domingo, em Pinhel, na Guarda. O Porto venceu esta tarde o Águas Santas, por 33-31; já o Benfica eliminou o Sporting com uma vitória por 26-24.

No primeiro encontro da "final four", encarnados e leões chegaram empatados ao intervalo (11-11), mas o Benfica - cujo o último de seis títulos foi em 2017/18 - afastou o recordista de vitórias na competição, com um total de 15, a derradeira em 2013/14.

Já o Porto, o campeão nacional 100% vitorioso e vencedor da final da última edição contra, precisamente, o Águas Santas, teve de ir a prolongamento frente à equipa vizinha da Maia.

No final do período regulamentar, o jogo estava empatado a 27 golos, e os portistas conseguiram finalmente selar a vitória.

A final entre encarnados e dragões está então marcada para domingo, dia 6 de junho.