Fernando Pimenta é prata nos Europeus de canoagem

O canoísta olímpico português Fernando Pimenta sagrou-se este sábado vice-campeão da Europa em K1 1.000, em Poznan, na Polónia, somando o seu 103.º pódio internacional.

Na pista quatro, ao lado do húngaro Balint Kopasz, um dos seus maiores rivais às medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, o limiano concluiu a regata em 3.42,667 minutos, a 1,435 segundos do magiar, com quem discutiu a liderança toda a prova.

O pódio ficou completo com o belga Artuur Peters, a 3,135 segundos.



O atleta do Benfica, de 31 anos, ainda não falhou um pódio no atual ciclo olímpico em K1 1.000 e 5.000, entre Europeus, mundiais e taças do mundo.



Em Europeus, Fernando Pimenta foi campeão em 2016, 2017 e 2018, sendo bronze em 2011 e 2015.

Quanto à seleção portuguesa, na sexta-feira, João Ribeiro sagrou-se vice-campeão da Europa em K1 500, enquanto Norberto Mourão conquistou inédito ouro na canoagem adaptada, em VL2.