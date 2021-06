Vasco Seabra acerta rescisão e abandona comando técnico do Moreirense

O treinador Vasco Seabra acordou a rescisão contratual com o Moreirense, antecipando a quebra do vínculo extensível por mais uma época, anunciou hoje o oitavo colocado da última edição da I Liga de futebol.

“O Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o técnico Vasco Seabra para a rescisão do contrato que o ligava à nossa sociedade desportiva. O Moreirense agradece todo o profissionalismo a Vasco Seabra, bem como à sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos desportivos e pessoais”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos minhotos na Internet.

Vasco Seabra rendeu César Peixoto em janeiro, à 12.ª jornada, e somou sete vitórias, nove empates e sete derrotas, levando o Moreirense do 10.º ao oitavo lugar, com 43 pontos, igualando a prestação de 2019/20, a segunda melhor em 11 presenças na elite.

O treinador natural de Paços de Ferreira, de 37 anos, deixou os "cónegos" em igualdade com o rival concelhio Vitória de Guimarães e a apenas três pontos da sexta posição, a última de acesso às provas europeias da próxima época, ocupada pelo Santa Clara.

Apesar disso, o Moreirense nem sequer efetivou a necessária inscrição junto da UEFA, obrigatória para poder participar nas provas continentais, numa temporada em que teve três técnicos e viu todos saírem por divergências com o presidente Vítor Magalhães.

Vasco Seabra cumpriu a terceira experiência na I Liga, depois de ter arrancado a época no Boavista, que comandou durante quase quatro meses e abandonou à nona jornada, e efetuado a estreia pelo Paços de Ferreira, entre dezembro de 2016 e outubro de 2017, num percurso em que também orientou Lixa, Famalicão, Estoril Praia sub-23 e Mafra.

Além de ter derrotado o Benfica no Bessa (3-0), o agora ex-treinador do Moreirense sobressaiu como o único da última edição do campeonato a conseguir travar os três ‘grandes’, ao somar empates a uma bola nas três receções em Moreira de Cónegos.

Na semana passada, o treinador João Henriques, que orientou o Vitória de Guimarães em 2020/21, assumiu estar em negociações avançadas para substituir Vasco Seabra no comando dos "cónegos", negociações que ainda não foram oficializadas pelo clube.