Sportinguista Pedro Porro considerado melhor defesa da época

Dois prémios, dois jogadores do Sporting. O espanhol Pedro Porro foi eleito o melhor defesa da temporada passada do campeonato português, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), este sábado.

Antes, foi anunciado que o colega sportinguista Antonio Adán arrecadou o prémio de melhor guarda-redes da liga.

Em declarações no site oficial da Liga, Porro disse que era "com grande felicidade e orgulho que recebo este prémio de melhor defesa do ano da Liga".