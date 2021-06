Carlos Coelho e o Coast4us

Todos podemos calcular mais ou menos o que é a “erosão costeira”, mas o que nem sempre se intui são causas e consequências. Depois de uma forte tempestade, é fácil encontrar quem nos diga que “a praia desapareceu”, quando pode ser um cenário natural em que o areal tenha mudado o seu perfil próprio de verão por um perfil de temporal, ou de inverno.

Quando se fala da generalizada erosão da linha costeira portuguesa, é importante analisar como se produz e que perigos se arrastam. Muitas das alterações devem-se à ação marinha de modelação da forma e evolução da franja costeira em resultado de distintos processos de erosão, transporte e acumulação de sedimentos.

A erosão de uma zona tem lugar se mais areia abandona a costa do que a que chega. Donde, para avaliar se há erosão numa área costeira importa fazer o cálculo do balanço de sedimentos litorais, ponderando contribuições e perdas. Grande parte do litoral costeiro está sob pressão não só das correntes marítimas, mas pela ação do fator antrópico: turismo, extração de areias, circulação de veículos todo-o-terreno, perfurações e construção civil.

Com este pano de fundo a questão chave é: como proteger a costa? Investigadores da Universidade de Aveiro, em parceria com uma empresa de engenharia costeira e a APA, desenvolveram e aplicam a ferramenta Coast4us no estudo de dados sobre o avanço do mar, a erosão e as alterações climáticas.

O Coast4us está a ser aplicado em três áreas costeiras ameaçadas: na região de Ovar até Vagos, na Figueira da Foz e na Costa da Caparica. O software sugere quadros de defesa da costa sempre avaliando a relação custo / benefício de cada intervenção. É uma ferramenta de enorme utilidade para todas as entidades gestoras da costa, que poderão assumir decisões mais informadas, fundamentadas e abrangentes, a longo prazo.

A análise ao impacto a longo prazo das intervenções costeiras é do professor da Universidade de Aveiro Carlos Coelho, investigador na área de engenharia costeira e presidente da APRH – Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos.