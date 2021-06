"Fazer história" é motivação dos sub-21 para a final do Europeu

As derrotas nas finais de 1994 e 2015 do Europeu de sub-21 estimulam à superação da seleção portuguesa no decisivo encontro de domingo da edição de 2021, frente à Alemanha. O capitão Diogo Queirós foi o porta-voz da equipa na véspera da final e admitiu que essa "é mais uma motivação para podermos fazer história para o nosso país". "Sabemos das referências que passaram por essas finais e não atingiram um objetivo que queremos alcançar. Entraremos em campo para dignificar o nosso país o melhor possível e elevarmos Portugal ao topo", assegurou o defesa, em videoconferência de imprensa.

Portugal, finalista vencido em 1994 e 2015, e Alemanha, vencedora em 2009 e 2017 e vice-campeã em 1982 e 2019, defrontam-se no domingo, às 20h00, no Estádio Stozice, em Ljubljana, numa final com arbitragem do georgiano Giorgi Kruashvili. "Para já, foi descansar bem e recuperar do jogo passado [vitória por 1-0 à Espanha, nas meias-finais]. Vamos agora começar uma fase de preparação e falar um bocado da Alemanha. A única coisa que vi foram os golos que marcaram nos quartos de final e nas 'meias'. Parecem jogadores muito fortes fisicamente e de grande intensidade", projetou. Diogo Queirós, de 22 anos, é um dos seis atletas que podem completar o pleno de títulos europeus nos escalões sub-17, sub-19 e sub-21, a par dos guarda-redes Diogo Costa e João Virgínia, do defesa Thierry Correia, do médio Florentino e do avançado Jota. "Já pude participar em outras finais europeias no passado, mas esta vai ser a primeira neste escalão, que praticamente já não é considerado de formação, uma vez que muitos jogadores estão em grandes equipas. Considero este Europeu de outro nível, face aos outros dois. Será uma final muito bonita e estou ansioso que comece", enquadrou. A caminho da 72.ª internacionalização nas seleções jovens portuguesas, o capitão da formação de Rui Jorge enalteceu o "ambiente de muita felicidade e alegria", num grupo a desfrutar do momento "onde queria estar e pelo qual se propôs no início da caminhada". "Tem sido um trajeto fantástico e orgulhamo-nos muito disso. Desde o primeiro jogo ou chamada nos sub-15 que só queremos dar tudo e dignificar o nosso país o melhor possível. Foi isso que nos começou a elevar e a conquistar o título nos sub-17. Sabíamos que esse era o caminho e foi só continuar a melhorar as nossas qualidades", lembrou.