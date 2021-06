Uma amizade assim... assim

Em análise também o facto de cada vez mais países europeus procurarem reparar o passado colonial, no caso da Alemanha com pagamento de mil milhões de euros à Namíbia.

O Eurobarómetro, onde os portugueses surgem como o povo que tem uma imagem mais positiva da União Europeia, e a evolução da pandemia, a diferentes velocidades, são outros temas desta edição.

No plano nacional, olhamos para as causas e consequências da decisão britânica de retirar Portugal da lista verde de viagens, para as polémicas sobre a Liga dos Campeões e os Santos Populares e para as próximas fases do plano de desconfinamento.

E a organização conjunta do Mundial de Futebol entre Portugal e Espanha, poderá ser uma candidatura vencedora? Olivier e Begoña respondem neste Visto de Fora.