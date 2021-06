Cristina Clara. Esta enfermeira minhota vai lançar um disco

Confessa que já usou a música nas suas intervenções como enfermeira. Cristina Clara está a lançar “Lua”, o single de estreia. Formada em enfermagem, a cantora admite que as duas “vertentes” da sua vida estão “irmanadas”.

“As duas profissões sempre se ajudaram muito mutuamente”, explica Cristina Clara em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença. “A música e os ambientes” que foi frequentando por causa dela “foram abrindo outros horizontes” e tornaram-na “numa enfermeira com muito mais competências em termos de espírito e perspetivas”.

Na música, Cristina Clara encontra “formas de comunicar alternativas” com os seus pacientes. A enfermeira formada no Porto admite: “Não posso deixar de dizer que usei a música algumas vezes nas minhas intervenções como enfermeira”. “São duas vertentes de uma identidade e estão muito irmanadas na dedicação que tenho por cada uma delas”, explica a cantora.

Minhota de nascença, Cristina Clara conta como fez este caminho até à música. Depois de se formar em enfermagem, rumou a Lisboa para exercer a profissão, mas já vinha com segundas ideias.

“Na altura estava muito interessada na área do teatro e foi quando fiz um curso de voz e canto para teatro que surgiu a oportunidade de integrar uma peça musical sobre Fado e comecei a aprender alguns temas e a frequentar esse ambiente”, detalha.

Cristina Clara foi assim picada pelo “bichinho”, como lhe chama. Foi durante a participação no espetáculo “O Canto da Rosa” que o fadista Marco Rodrigues a desafiou para cantar no Café Luso, no Bairro Alto.

“Essa foi a minha primeira incursão no ambiente fadista. Lembro-me de ter entrado e de me ter sentido bastante intimidada, porque é uma casa histórica que tem uma imponência particular. E lembro-me de ter dado logo a volta a pensar, ‘vou-me embora!’ Mas acabei por ser ‘retida’ pelo Marco e assim começou a minha paixão pelo fado e o meu percurso”, recorda.

De lá para cá, Cristina Clara que trabalhou no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, antes de rumar agora ao Norte, onde está agora num laboratório e começou a desenvolver uma carreira paralela na música. “Assim como na música, a experiência de hospital, são áreas onde se contata com algo muito sensível do humano”, diz Cristina Clara.

“Lua” é a ponta do véu do álbum que sai em setembro

O primeiro single do disco em que está a trabalhar saiu a 14 de maio. Chama-se “Lua” e cruza as linguagens musicais do Fado e do chorinho brasileiro. “É um tema que é muito representativo da proposta do disco”, indica Cristina Clara.

O tema tem letra da cantora depois de uma história atribulada. “Encontrei o poema ‘Lua Adversa’ da Cecília Meireles, que é uma poeta – como ela gostava de ser chamada – por quem tenho uma admiração imensa”, começa por contar.

“Mostrei o poema ao Pedro Loch, que é o compositor, e ele musicou o poema. Entretanto, fomos experimentando e eu fui-lhe dando o meu toque pessoal com a experiência do fado. Deixou de ter aquele ar brasileiro para se fundir um bocadinho com a minha identidade. No final, teve uma nova letra escrita por mim, porque a letra da Cecília Meireles não pode ser gravada”, acrescenta.

“Acabei por escrever uma espécie de sequela e o poema passou a chamar-se ‘Lua’. É quase como um diálogo com o poema original, contando também um pouco do que foi esta adversidade”, acaba por explicar Cristina Clara sobre a música que está a apresentar ao público.

O álbum sai em setembro.