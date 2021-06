Idosos de Carrazeda de Ansiães vão contar um “TUC TUC Social”

O Centro Social Paroquial de Pombal (CSPP), no concelho de Carrazeda de Ansiães, vai reforçar a ação social à terceira idade, através do projeto “TUC TUC Social”.

Trata-se de uma iniciativa no âmbito de uma candidatura apresentada ao programa “+COE3SO Emprego” e “pretende ser uma resposta diferenciadora, num território com uma população muito envelhecida e com ausência de retaguarda familiar próxima”, afirma o padre Bruno Dias.

O projeto vai permitir o transporte não urgente e organizado de idosos a um custo reduzido, para estabelecimentos públicos e outros, nomeadamente serviços de saúde, repartições públicas e supermercados.

De acordo com o sacerdote e presidente do CSPP, no concelho de Carrazeda de Ansiães “existe um número considerável de pessoas com vários tipos de limitações, o que torna esta população vulnerável ao exercício da cidadania”.

É neste contexto que surge o projeto “TUC TUC Social” e que pretende constituir-se como uma “resposta de proximidade, direcionada para um público que carece de acompanhamento a vários serviços, não só através do transporte, mas essencialmente no acompanhamento personalizado”, realça o sacerdote.

Com a implementação do “TUC TUC Social” são criados também dois novos postos de trabalho, um motorista e um gestor de serviços.

O veículo é benzido esta sexta-feira por D. José Cordeiro, bispo da Diocese de Bragança-Miranda, numa cerimónia que contará com a presença do presidente da autarquia de Carrazeda de Ansiães e do diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Bragança.