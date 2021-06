Sérgio Conceição suspenso 30 dias devido à final da Taça de Portugal da última temporada

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 30 dias e terá de pagar uma multa de 10,200 euros, devido aos incidentes na final da Taça de Portugal da temporada 2019/20, que os dragões venceram frente ao Benfica.

O técnico foi expulso na primeira parte por palavras dirigidas pelo treinador em direção ao árbitro no túnel de acesso aos balneários.

Citado pelo jornal "O Jogo", Sérgio Conceição reconheceu que as palavras foram exageradas: "Era um jogo importante onde existe uma pressão enorme, que era a final da Taça de Portugal. Tivemos um jogador expulso, que eu achei que o árbitro tinha sido extremamente severo ao expulsá-lo. Obviamente, numa final da Taça de Portugal, ficar reduzidos a 10 elementos no campo e sem o treinador principal, fora do campo, a dirigir a equipa, isso levou a que, depois, passado alguns minutos, no intervalo, no túnel, o árbitro começasse a descer, e quando eu lhe digo, sim, que não tinha personalidade, que não tinha carácter", atira.

Sérgio Conceição está em final de contrato com o FC Porto e ainda não tem a continuidade garantida no clube portista.