Nélson defende que continuidade de Sérgio Conceição será positiva para o Porto

Nélson, antigo jogador do Porto, não tem dúvidas de que o clube azul e branco beneficiaria da continuidade de Sérgio Conceição no comando da equipa.

“É bom ter um treinador que dê continuidade ao trabalho e ao trajeto que tem feito”, defende, em Bola Branca.

O técnico vai renovar contrato com o Porto em breve e a confirmação oficial deverá acontecer na próxima semana. Com a continuidade de Conceição, os dragões escusam a contratação de um novo treinador, que implicaria “recomeçar do zero”.

“[Caso se confirme a renovação] para o FC Porto, há mais garantias de poder vir a ter novamente sucessos desportivos”, acredita Nélson, em entrevista à Renascença.

Sérgio Conceição chegou a ser apontado como possível sucessor de Gennaro Gattuso no Nápoles, mas a vontade do treinador de disputar a Liga dos Campeões acabou por jogar a favor da renovação com o Porto.

Conceição está no comando dos azuis e brancos há quatro épocas, desde 2017/2018.