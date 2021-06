"Bicicleta" de Taremi eleito melhor golo da época da Liga dos Campeões

O golo de Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, de pontapé de bicicleta contra o Chelsea foi eleito o melhor da temporada da Liga dos Campeões.

De acordo com a UEFA, a "bicicleta" de Taremi recebeu mais de metade do total dos votos. O golo do iraniano amealhou mais de 750 mil votos num total de 1,3 milhões de votos inscritos no site oficial do organismo.

Taremi disputava o prémio com golos de Pleá, Benzema, Modric, Giroud, Solomon, Angeliño, Mbappé, Messi e Neymar.

O golo de Messi contra o Paris Saint-Germain ficou no segundo posto, seguido de Olivier Giroud, que marcou um golo acorbático ao Atlético de Madrid.



Mehdi Taremi foi o melhor marcador da temporada do FC Porto, com 23 golos em 48 jogos disputados. Na sua época de estreia na Liga dos Campeões, apontou dois golos.

Veja o golo