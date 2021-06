"Profundo pesar". Marcelo lamenta a morte de João Serpa Oliva, antigo deputado do CDS

O Presidente da República manifestou “profundo pesar” pela morte do ex-deputado e médico João Serpa Oliva, aos 72 anos, salientando que as “suas qualidades de moderação e generosidade granjearam o respeito entre os seus pares”.

“O Presidente da República manifesta profundo pesar pelo falecimento de João Serpa Oliva e envia as mais sentidas condolências à família e amigos”, refere uma nota publicada no sítio da internet do Chefe de Estado.

Natural de Coimbra, João Serpa Oliva licenciou-se em Medicina pela universidade desta cidade, com especialização em Ortopedia, tendo estagiado em Espanha, na Suíça e na Alemanha.

“Ao longo dos anos, destacou-se como um dos principais nomes de referência na sua área, tendo ocupado diversos cargos de relevo na sua cidade natal, entre eles o de chefe de serviço dos Hospitais da Universidade de Coimbra, tendo aí fundado a Unidade de Patologia Séptica Osteoarticular, a qual dirigiu durante 25 anos”, refere Marcelo Rebelo de Sousa.

No campo associativo, João Serpa Oliva foi presidente da assembleia-geral da Sociedade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé e presidente da assembleia-geral e sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Traumatologia Laboral, funções que o Presidente da República considera que contribuíram “sobremaneira para o aprofundamento da medicina em Portugal e, em particular, de Coimbra como cidade impulsionadora da saúde e do conhecimento científico”.

Eleito por Coimbra, João Serpa Oliva foi ainda um “destacado militante do CDS”, tendo sido deputado à Assembleia da República entre 2009-2015, refere a nota da Presidência da República, ao sublinhar que as suas “qualidades de moderação e generosidade granjearam o respeito entre os seus pares, nomeadamente nas áreas da Saúde e dos Assuntos Europeus, comissão parlamentar na qual foi vice-presidente”.