Vem aí uma nova greve com impacto na circulação de comboios

Está marcada uma nova greve com impacto na CP. A empresa avisa no seu site para "perturbações significativas a nível nacional em todos os serviços" nos dias 6, 7 e 8 deste mês com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período de greve.

Segundo a mesma informação, quem já tiver bilhetes para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos.

Paralisação foi marcada pelo sindicato dos revisores e das bilheteiras.

A CP informa que logo que possível, divulgará os serviços mínimos que venham a ser determinados pelo Tribunal Arbitral.

A empresa deixa um número de telefone para mais informações: consulte a Linha de Atendimento - 808 109 110.