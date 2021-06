Sofre de ‘burnout’? Vai nascer um hotel anti-stress em Folgosinho

Com meia centena de quartos, o projeto precisou de um investimento de sete milhões de euros, sendo apoiado por fundos comunitários e pelo Turismo de Portugal. Vai criar 13 postos de trabalho e ajudar a repovoar uma zona desertificada do país.

O New Life Foundation é inspirado nessa experiência. A futura unidade turística vai conjugar terapias com turismo.

O seu mentor, Julien, teve problema com drogas quando era jovem e conta à Renascença como se debateu com a ansiedade e a depressão. Até que um dia o pai, numa última hipótese que lhe dava, o enviou para um retiro na Tailândia.

Julien Gryp quase não fala português, mas fala o suficiente para indicar o caminho ao motorista que o leva ao local que lhe provocou “uma paixão à primeira vista”, em 2016. No número 1 do Caminho das Regadas, em Folgosinho, Julien, de 43 anos, belga, casado e com uma filha de dois anos, recorda “os tempos em que deu problemas aos pais” e conta que quando era novo, “era viciado em drogas”, debatendo-se com ansiedade e depressão.



"Tive problemas com a polícia, porque roubava. Os meus pais mandavam-me para centros e clínicas de reabilitação, mas não funcionava”, revela.

“O meu pai deu-me uma última hipótese. Encontrou um lugar na Tailândia, um retiro espiritual (mosteiro), um 'detox center' e fui para lá. Para ser honesto, pensei que voltaria para Banguecoque e continuaria com a vida de drogas”.

Mas a permanência de Julien no mosteiro durante 30 dias deu resultados. “Foi a primeira vez que me senti inspirado a mudar de vida, pelo trabalho social que via lá; tornei-me monge budista, fiquei oito anos lá, praticando meditação de uma maneira árdua e mudou a minha vida completamente. Percebi o senso de comunidade, de pertença, de inspiração, encontrar um sentido para a vida, fazer algo bom para o mundo”, relembra Julien que, após essa experiência, decidiu com outro colega belga, criar um centro na Tailândia, para as pessoas em tratamento de 'burnout', trauma, ansiedade, depressão.

“Não é um hotel como estamos habituados”

Em 2016, perante o sucesso da Tailândia, Julien decidiu trazer o programa para a Europa. “Contactei alguém aqui em Portugal que tinha terrenos e estava a vender e imediatamente apaixonei-me. Apanhei o avião com a minha mulher e é simplesmente perfeito”, observa.