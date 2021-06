SEF. Sindicato promete manter luta para garantir um serviço independente

“O senhor ministro não contará com o nosso apoio. Nós lutaremos até onde nos for possível e temos a vontade de ir muito longe para garantir um serviço independente , um serviço de estrangeiros e fronteiras que continue a garantir a segurança dos portugueses e a segurança dos cidadãos da União Europeia”.

“Naturalmente que nós não aceitamos isto como negociação , não aceitamos isto como uma alteração à estrutura do SEF e o que nós dizemos muito claramente é que somos frontalmente contra qualquer alteração que passe pela extinção do SEF” , afirmou Acácio Pereira.

O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), Acácio Pereira, esteve reunido esta sexta-feira com o ministro da Administração Interna.

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF foi o primeiro a reunir-se com o ministro da Administração Interna, depois das 10h00. O Sindicato dos Inspetores de Investigação Fiscalização e Fronteiras tinha uma reunião agendada para as 11h00 com o mesmo governante.

Foi esta última força sindical que marcou um ciclo de greves para o mês de junho. O Governo decretou requisição civil, mas o Supremo Tribunal Administrativo veio considerar que se tratava de uma ação ilegal, após providência cautelar apresentada pela estrutura.