Portugal fora da lista verde. Virologista diz que “não tem a ver com dados científicos”

“Estamos a falar, acima de tudo, da variante indiana e não agora de uma super-variante indiana, portanto, é com muita estranheza que recebemos estas notícias”, afirma o microbiologista João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge, em reação à decisão do Reino Unido de retirar Portugal da lista verde de países para viajar.

“É com muita estranheza que recebemos estas notícias, porque, de facto, a variante indiana no nosso país está a 4,8%, não atinge ainda os 5% – um panorama muitíssimo diferente daquele que se vive no Reino Unido”, comentou o especialista, na noite de quinta-feira, na SIC Notícias.

João Paulo Gomes confirmou, em Portugal, existem “apenas 12 casos onde esta mutação adicional foi detetada” e adianta que, “em todo o mundo, foram reportados apenas 90 casos”.

Uma campanha de turismo interno?

Assim que que soube da decisão de Londres, as reservas previstas para as próximas semanas no Algarve começaram a ser canceladas. De acordo com a agência Bloomberg, estavam previstos para Portugal 1.800 voos com partida do Reino Unido, durante este mês de junho.

À Renascença, o presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia admite que a decisão não foi baseada em qualquer dado científico, mas sim tomada para promover o turismo interno.

“Penso que não tem a ver com dados científicos. Parece-me, honestamente, uma campanha orquestrada para os ingleses concentrarem dentro de muros. Parece uma coisa absolutamente forjada”, afirma.

Paulo Paixão não vê motivos para tanta preocupação. “Esta situação de se dizer que é por causa de termos esta variante em baixíssimo número e que possa levantar algum problema a um país que, ele próprio, é que tem sido o exportador de uma série de variantes, parece-me uma desculpa. Do ponto de vista virológico, não me parece que haja sentido”.