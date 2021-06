Madeira com oito novos casos e 17 doentes recuperados

Veja também:

A Madeira registou oito novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais 17 doentes recuperados nas últimas 24 horas, havendo a reportar 140 situações ativas, informou hoje a Direção Regional de Saúde (DRS).

Segundo o boletim epidemiológico, a região passa a contabilizar um total de 9.493 casos confirmados de Covid-19.

Os oito novos casos são de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos".

Sobre as situações ativas, 140 atualmente, é referido que 12 são casos importados e 128 de transmissão local, estando estas pessoas a cumprir isolamento.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, encontram-se internadas sete pessoas, seis em unidades polivalentes e uma nos cuidados intensivos.

Outros 10 infetados estão numa unidade hoteleira e os restantes permanecem em alojamento próprio.

O documento menciona que estão a ser avaliadas 80 situações relacionadas com "viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas".

A DRS aponta que a Madeira contabiliza esta sexta-feira 9.281 doentes recuperados da Covid-19.

Quanto a óbitos associados à doença, a região mantém as 72 vítimas, tendo a última morte ocorrido em 25 de maio.

Por seu turno, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atribuiu hoje à Madeira oito novos casos, reportando que a região conta com um total acumulado de 9.743 infeções e 69 mortes desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.704.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.029 pessoas dos 851.461 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.