Já disponível agendamento de vacinação para quem tem mais de 45 anos

Veja também:

Já está disponível a possibilidade de agendamento da vacinação para quem tem mais de 45 anos. Segundo a task-force liderada pelo Almirante Gouveia e Melo a vacinação contra a Covid19 está a decorrer a bom ritmo pelo que se tomou a decisão de disponibilizar a possibilidade de auto agendamento para idades iguais ou superiores a 45 anos.

Quem se propuser ao auto agendamento terá vaga a partir de 14 de junho.

Há pessoas com menos de 50 anos já a ser chamadas pelos centros de vacinação em algumas zonas do país, o que está relacionado com o ritmo de vacinação e a idade da população em cada concelho.

Segundo as datas anunciadas no final do mês passado, os maiores de 40 anos serão vacinados a partir do dia 6 de junho e, a partir de 20 de junho, a vacinação estende-se aos maiores de 30.