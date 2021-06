Há mais 430 casos de Covid-19 num dia em que não se registaram mortes

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 430 casos infetados com Covid-19. O relatório da DGS não assinala mortes em resultado da pandemia do novo coronavírus.

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira indica ainda que o valor do R subiu ligeiramente de 1,07 para 1,08 a nível nacional. A incidência por 100 mil habitantes é de 69,8 casos por 100 mil habitantes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser responsável por metade dos novos casos (217), seguida da região Norte com 132 novos casos (31%). O Centro surge em terceiro lugar com 20 novos casos, o Alentejo tem 16, os Açores 26 e, por último, com 11 novas infeções vem o Algarve e com oito a Madeira.

A faixa etária que regista mais casos novos é a dos 20-29 (80 novos casos), seguida da 30-39 (74) e da 40-49 (73)



O número de casos ativos subiu novamente ultrapassando a barreira dos 23 mil (23.473). Em relação ao número de internados, há mais 13 pessoas em enfermaria e mais uma internada em unidade de cuidados intensivos.



Desde o início da pandemia, Portugal registou 851.461 casos da doença, dos quais 17.029 pessoas morreram e 810.959 acabaram por recuperar.