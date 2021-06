Covid-19: Turismo do Algarve diz que retirar Portugal da lista verde foi decisão política

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, classificou hoje como "política" a decisão do Reino Unido de retirar Portugal da "lista verde" de viagens, impondo quarentena a partir de terça-feira a quem chega a território britânico.

"É uma decisão que o Governo britânico tomou por uma questão de política interna e não por uma questão de risco", afirmou o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), frisando que a justificação dada pelas autoridades do Reino Unido "não utiliza Portugal como referência" para as infeções de covid-19 e até Malta, "que tem uma incidência de nove casos por 100.000 habitantes, ficou de fora" da "lista verde".

João Fernandes reconheceu que a decisão britânica "tem impacto claro na região", por o Reino Unido ser o "principal mercado emissor" de turistas para o Algarve, e lamentou os "constrangimentos" que a medida causa, "desde logo para os que já cá estão e têm a sua volta prevista para depois de terça-feira, que é o dia a partir do qual esta medida tem efeito".

"Estamos já a assistir a uma concentração de voos de repatriamento e a um cancelamento de voos para o período posterior e das reservas também em hotéis. Esperemos que esta medida seja revista o mais rápido possível, porque ela é de todo injusta", considerou.